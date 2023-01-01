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23:11, 1 января 2023Мир

Блинкен обсудил с новым главой МИД Китая сохранение каналов связи

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД КНР Цинь Ганом сохранение каналов связи

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня утром разговаривал по телефону с новым министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, который покидает Вашингтон для работы на своей новой должности», — говорится в сообщении. В ходе беседы глава китайского МИД и Блинкен обсудили отношения между двумя странами, а также поддержание открытых каналов связи.

Ранее Цинь Ган занимал должность посла КНР в США.

В декабре 2022 года генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал «Ленте.ру», что отношения США и Китая в 2023 году могут развиваться по двум разным сценариям. По его словам, что существуют постоянные и переменные вещи в отношениях Пекина и Вашингтона. ««Если говорить о постоянных факторах американо-китайских отношений, можно сказать, что эти отношения будут конкурентными. Они будут больше в степени соперничества, чем сотрудничества», — отметил политолог.

Также Кортунов допустил, что внутриполитические ограничения, уровень дипломатии и действия третьих стран могут привести к гораздо более негативному развитию событий, полагает Андрей Кортунов. В частности, он счел возможным сценарий вооруженного конфликта вокруг Тайваня, полноценную масштабную торговую войну между Вашингтоном и Пекином.

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Марина Совина
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