Российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

В матче против «Монреаль Канадиенс» россиянин оформил 30-й хет-трик за карьеру в лиге. Второй звездой дня назвали форварда «Баффало Сейбрс» Алекса Таха, забросившего две шайбы и отдавшего две результативные передачи во время встречи с «Бостон Брюинс». Третьим в списке лучших игроков вечера стал нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн, поразивший ворота соперников в домашней игре с «Аризоной Койотс».

Благодаря трем заброшенным «Монреалю» шайбам Овечкин сократил до 88 голов отставание от канадца Уэйна Гретцки, занимающего первую строчку в списке лучших снайперов лиги (894 заброшенные шайбы). В активе россиянина 806 голов за карьеру в НХЛ.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м россиянин привел команду к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли.