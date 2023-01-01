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02:17, 1 января 2023Россия

Иммунолог дал россиянам прогноз на 2023 год

Иммунолог Крючков заявил, что эпидемия гриппа в 2023 году в России закончится в апреле

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU дал россиянам эпидемиологический прогноз на 2023 год.

По мнению специалиста, эпидемия гриппа в 2023 году в России закончится в апреле и вернется в середине осени, однако она будет не такой сильной, как в нынешнем сезоне.

При этом он подчеркнул, что этот сезон с высокой вероятностью будет эпидемическим, который происходит раз в пять-шесть лет. Однако такая ситуация продлится лишь до апреля, затем ситуация должна стабилизироваться.

«До середины осени с этим проблем не будет. Если этот сезон будет эпидемически тяжелым до апреля, потом летом перерыв, а осенью зимой 2023 года будет полегче, чем сейчас», — отметил Крючков.

При этом положение дел в Китае усложнит обстановку. По мнению врача, нынешний год будет, как 2022, либо похуже. «Но не как 2020 и 2021 по заболеваемости и смертности. Но это если не будет резкого изменения свойств инфекции, и не появится нового, более патогенного, летального штамма», — заявил иммунолог.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков предупредил об опасных методах лечения при гриппе. Он призвал не принимать антибиотики и не прибегать к ряду народных методов.

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Марина Совина
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