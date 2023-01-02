Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:22, 2 января 2023Россия

В России выросло число пострадавших из-за злоупотребления алкоголем

Мурашко заявил, что в России выросло число пострадавших из-за злоупотребления алкоголем

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В России с начала новогодних каникул выросло число пострадавших в происшествиях, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его заявление приводится в Telegram-канале Минздрава.

Среди таких происшествий — ДТП, пожары в жилых домах, травмы, связанные с использованием пиротехники. В числе пострадавших в эти дни много детей, подчеркивается в публикации.

В Минздраве указали, что за первые сутки 2023 года в России произошло 955 пожаров, большинство из них — в жилых домах. Пострадали 230 человек, погибли — 56.

Мурашко призвал россиян ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью близких, выбрать ответственное и рациональное поведение, соблюдать меры предосторожности и правила дорожного движения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Убившего сотрудника МАДИ под Парящим мостом в «Зарядье» арестовали
В России выросло число пострадавших из-за злоупотребления алкоголем
В Литве сообщили о воздушном сопровождении военных самолетов России
Москвичей предупредили об аномальных морозах на Рождество
На Twitter подали в суд
В «Газпроме» отчитались о добыче газа в 2022 году
Владелец «Вкусно — и точка» порассуждал о привнесенной «Макдональдсом» культуре
В России зафиксировали минимальный суточный прирост заболевших COVID-19 с июля
В Брянской области локализовали пожар на подвергшемся атаке ВСУ объекте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.