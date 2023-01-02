Мурашко заявил, что в России выросло число пострадавших из-за злоупотребления алкоголем

В России с начала новогодних каникул выросло число пострадавших в происшествиях, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его заявление приводится в Telegram-канале Минздрава.

Среди таких происшествий — ДТП, пожары в жилых домах, травмы, связанные с использованием пиротехники. В числе пострадавших в эти дни много детей, подчеркивается в публикации.

В Минздраве указали, что за первые сутки 2023 года в России произошло 955 пожаров, большинство из них — в жилых домах. Пострадали 230 человек, погибли — 56.

Мурашко призвал россиян ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью близких, выбрать ответственное и рациональное поведение, соблюдать меры предосторожности и правила дорожного движения.