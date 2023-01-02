Российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: на краснолиманском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих

Российские войска уничтожили более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 2 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что огнем артиллерии было нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), Червоная Диброва Луганской народной респулики (ЛНР), а также Серебрянка (ДНР).

«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и два пикапа», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее 2 января Минобороны также отчиталось об уничтожении артиллерийских систем М777 в ходе контрбатарейной борьбы. Также в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России нанесли артиллерийские удары на купянском направлении. Было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих.