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17:45, 2 января 2023Россия

Российские военные уничтожили более 40 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: на краснолиманском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих
Архивное фото

Архивное фото. Фото: BelTA / Reuters

Российские войска уничтожили более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 2 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что огнем артиллерии было нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), Червоная Диброва Луганской народной респулики (ЛНР), а также Серебрянка (ДНР).

«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и два пикапа», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее 2 января Минобороны также отчиталось об уничтожении артиллерийских систем М777 в ходе контрбатарейной борьбы. Также в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России нанесли артиллерийские удары на купянском направлении. Было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих.

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Олег Давыдов
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