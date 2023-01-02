Минобороны отчиталось об уничтожении американских систем М777

ВС России уничтожили американские системы М777 и четыре украинские гаубицы Д-30

В Минобороны России рассказали об уничтожении артиллерийских систем М777 в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как отчитались в ведомстве, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две артиллерийские системы М777 производства США. Это произошло в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Часов Яр и Миньковка Донецкой народной республики.

Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. В районе Серебрянка Донецкой народной республики были уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.

2 января Минобороны сообщило, что ВС России нанесли артиллерийские удары на купянском направлении. В ходе атаки было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих и техника.