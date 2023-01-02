В Минобороны рассказали об украинских потерях на купянском направлении

ВС России нанесли удары по скопления живой силы 103-й и 105-й бригад теробороны ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли артиллерийские удары на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, российские вооруженные силы нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области.

В ходе атаки было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих. Также в Минобороны рассказали об уничтожении двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.