Россиянам дали советы по борьбе с похмельем

Нарколог Казанцев посоветовал пить больше жидкости для борьбы с похмельем

В борьбе с новогодним похмельем эффективнее всего помогает восполнение водного баланса организма. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-нарколог, главный врач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев. Он поделился несколькими советами по избавлению от недуга.

Пить в меру

Самый простой способ избежать последствий для организма на утро — это соблюдать меру, отметил специалист. Это три-четыре стандартных дозы для мужчины и две стандартных дозы для женщины, объяснил он.

Первое, что нужно, чтобы побороть похмелье — не усугублять употребление алкоголя Алексей Казанцев врач-нарколог

Как помочь организму?

Если во время праздника не удалось остановиться, и на утро ощущается головная боль, в первую очередь необходимо утолить жажду, посоветовал Алексей Казанцев.

«Нужно восполнить водно-электролитный баланс, то есть желательно минералку, но с выпущенными газами. Либо должно быть определенное количество жидкости, но лучше с микроэлементами. Кому-то нравятся поливитамины группы B и аскорбинка, если нет аллергической реакции на них. Контрастный душ, если нет сердечно-сосудистых осложнений и проблем. Таже поможет легка прогулка и сон», — рассказал он.

Вместо воды можно выпить огуречный рассол. Но важно, чтобы жидкость была из-под соленых огурцов, а не из-под маринованных, так как в последней содержится уксусная кислота, добавил нарколог.

Ни в коем случае нельзя ни кофе, ни чай, ни горячую ванну. Ни в коем случае нельзя употреблять ликер либо другой алкогольный напиток, потому что вы будете усугублять интоксикацию и у кого-то это перейдет в запойное состояние Алексей Казанцев врач-нарколог

Как избежать тяжелых последствий

Надо стараться двигаться, стараться не сидеть за столом, делать паузы между тостами и более активно проводить новогодние праздники, чтобы они не превратились в постновогоднее похмелье, отметил Алексей Казанцев.

Похмелье — это проходящее состояние, как ангина, которая проходит через семь дней, если лечить, и через семь дней, если не лечить. Самое главное — не лечить подобное подобным Алексей Казанцев врач-нарколог

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