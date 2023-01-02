В США предупредили о новом политическом кризисе из-за Украины

Politico: Республиканской партии США грозит кризис из-за разногласий о помощи Украине

Республиканской партии США угрожает кризис из-за разногласий по поводу помощи Украине. Об этом в статье для Politico предупредил старший политический обозреватель Джонатан Мартин.

Эксперт обратил внимание на термин «неблагодарная королева благосостояния», которым сын экс-президента Дональда Трампа-младшего нарек украинского лидера Владимира Зеленского. После этих слов в стане республиканцев начались споры об уровне оказываемой Киеву поддержки, и сторонники Трампа-старшего стали оппонировать приверженцам наращивания помощи. «Когда дело дошло до реальной внешнеполитической проблемы, сторонники ястребиной политики Республиканской партии демонстрируют все меньше желания посылать Украине дополнительные деньги и оружие», — отметил Мартин.

Трамп-младший неоднократно выступал с критикой Зеленского. В частности, он поиронизировал, что США «следует» отправить Киеву еще большую сумму после нападок Украины на религию, так как президент Украины Владимир Зеленский является приверженцем свобод, хоть и «запрещает» православие. «Зеленский собирается запретить деятельность УПЦ. Его правительство также проводит рейды в церквях УПЦ и задерживает священников. Может, поэтому у демократов он стал суперзвездой? Он говорит о свободе, народ. Давайте отправим ему еще 100 миллиардов долларов без какой-либо отчетности», — написал сын политика в соцсетях.