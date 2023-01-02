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20:55, 2 января 2023Спорт

Глава ФИФА обратился ко всем странам мира с просьбой после смерти Пеле

Глава ФИФА Инфантино призвал страны назвать по одному стадиону в честь Пеле

Фото: Xavi Torrent / Getty Images for Pele

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился ко всем странам мира с просьбой после смерти трехкратного чемпиона мира Пеле. Его слова приводит Globo.

«Мы в ФИФА почтим Короля и попросим весь мир почтить его минутой молчания. Кроме того, мы намерены призвать все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы наши дети знали, насколько он важен», — заявил Инфантино. Глава ФИФА добавил, что испытывает множество эмоций из-за смерти бразильского чемпиона.

Пеле умер 29 декабря. Причиной смерти 82-летнего бразильца стал отказ внутренних органов на фоне прогрессирующего рака.

Пеле — трехкратный чемпион мира по футболу. Он выступал в составе «Сантоса» на протяжении 18 лет и вместе с командой шесть раз становился чемпионом Бразилии. В 1999 году Международный олимпийский комитет признал форварда спортсменом века.

Анастасия Борисова
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