Европе предрекли высокие цены на газ до 2030 года

Аналитик Cornwall Insight Чедвик предрек Европе сохранение высоких цен на газ до 2030 года

Высокие цены на газ в Европе могут сохраниться до 2030 года, заявил ведущий аналитик компании Cornwall Insight Мэттью Чедвик (Matthew Chadwick). Его слова приводит Bloomberg.

В материале отмечается, что хотя поставки газа из России летом прекращались, некоторый объем топлива все же поступал, позволяя европейцам сберечь его «на черный день». Следующим же летом трубопроводы, соединяющие Россию и Европу, вероятнее всего, будут все закрыты, указали в издании.

«Возможные сценарии заключаются в том, что (...) мы также будем наблюдать цены на газ, находящиеся на уровне выше чем до пандемии, как минимум до 2030 года, так как рынку требуется время, чтобы приспособиться к этой перемене в динамике спроса и предложения в Европе», — предрек Чедвик.

Ранее ассоциация Gas Infrastructure Europe раскрыла, что по итогам декабря 2022 года закачка газа в европейские подземные хранилища газа побила рекорд для этого месяца с 2011 года.

Перед этим консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин объяснил обвал цен на газ в Европе теплой погодой и высоким уровнем заполненности хранилищ. Вместе с тем он счел, что фундаментальная проблема дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренция Европы и Азии за энергоносители останется актуальной и в 2023 году.