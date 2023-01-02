У Газманова произошел конфликт с гостями вечеринки в Дубае

Гости вечеринки в Дубае потребовали от Газманова высказаться о спецоперации на Украине

Гости вечеринки потребовали от российского певца Олега Газманова высказаться о спецоперации на Украине. Видео конфликта появилось в Telegram-канале «НеМалахов СЛИВки».

Согласно публикации, инцидент произошел в Дубае. На кадрах Газманов исполняет композицию «Мои ясные дни» среди посетителей мероприятия. В ходе вечеринки двое мужчин, подошедших к певцу, потребовали от него поделиться позицией о российской спецоперации на Украине. «Ребята, дайте отдохнуть», — ответил Газманов.

Ранее исполнитель поддержал в соцсетях российскую спецоперацию. В октябре Евросоюз включил его в новый список антироссийских санкций. Помимо того, в перечень попали Николай Расторгуев и Юлия Чичерина.

Кроме того, Газманов входит в черный список российских деятелей культуры на Украине, появившийся в 2015 году. В нем также значатся Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Филипп Киркоров, певица Валерия и другие лица.