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15:36, 2 января 2023Спорт

В Иране футболистов задержали за новогоднюю вечеринку с женщинами

RMC Sport: в Иране задержали футболистов за новогоднюю вечеринку с алкоголем и женщинами

Фото: Ruben Sprich / Reuters

В Иране задержали футболистов за новогоднюю вечеринку с женщинами. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболисты, а также бывшие игроки одного из клубов Тегерана были арестованы на смешанной вечеринке в городе Демавенд. Отмечается, что некоторые спортсмены были в неадекватном состоянии после употребления алкоголя.

Согласно иранскому законодательству, употребление и продажа алкоголя запрещены. Помимо этого, женщинам запрещено надевать откровенные или обтягивающие наряды: руки и ноги должны быть полностью прикрыты, на голове нужно носить платок. Мужчинам следует ходить в длинных брюках и рубашках выше локтя.

С середины сентября прошлого года в Иране проходят протесты и беспорядки. Они вызваны смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за неправильное ношение хиджаба. Протестующих поддержали многие публичные личности Ирана.

Анастасия Борисова
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