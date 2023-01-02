В Германии рассказали о продолжающихся контактах с Россией

В кабмине ФРГ заявили, что Германия продолжает поддерживать контакты с Россией

Германия продолжает поддерживать контакты с Россией на разных уровнях. Об этом в понедельник, 2 января, рассказала представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман, чьи слова приводит ТАСС.

«Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией», — заявила представитель кабмина.

Она также напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц и другие лидеры стран Евросоюза напрямую общаются с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, контакты происходят не только на уровнях разговоров лидеров стран. «Так что молчания нет», — заверила Хофман.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что не исключает возможность переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу Украины, если тот «проявит интерес» к завершению конфликта.