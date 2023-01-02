Сотрудницу Иностранного легиона ВСУ обвинили в краже лекарств

Daily Mail: сотрудницу Иностранного легиона ВСУ Файк обвинили в краже лекарств на $2,5 млн

Директора по связям с общественностью Иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на отчет офицера легиона, подготовленный для командования сухопутных сил Украины.

Речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, которая ранее проживала в Австралии и Португалии, где ее ранее обвиняли в мошенничестве. Служба безопасности Украины проводит расследование в связи с возможной кражей средств легиона.

В отчете офицера легиона говорится, что Файк стояла за исчезновением партии медикаментов на сумму 2,5 миллиона долларов и «выкачиванием пожертвований». Партия лекарств поступила на склад в Киеве в октябре, однако до фронта медикаменты так и не дошли. Сама Файк заявила, что не знала о существовании партии лекарств, однако ответственный за их доставку в Киев сотрудник утверждает, что она присутствовала при их прибытии на склад.

Также в отчете утверждается, что Файк конфисковала крупные пожертвования для украинских солдат. Отмечается, что организации для сбора пожертвований полностью ей контролировались. Кроме того, она была угрозой безопасности. Девушка ранее угрожала обнародовать компрометирующую информацию о легионе. Членам легиона она говорила, что их выгонят из войск, если они не будут выполнять ее приказы.

Внутри легиона был составлен второй отчет, согласно которому Файк также была подвержена «шантажу, взяточничеству, вымогательству и/или открытой вербовке со стороны сотрудников служб безопасности Российской Федерации».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу волонтеров, которых уличили в хищениях помощи для армии. В частности, он напомнил про эпизод с продажей автомобилей для ВСУ.

В сентябре он рассказал, что волонтеры похищали помощь, направленную ВСУ. Он упомянул дело о продаже машин для украинской армии, которое назвал преступлением. По его словам, «мошенники и воры не могут быть волонтерами».