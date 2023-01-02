В Киеве заявили о попытках властей скрыть масштаб урона от артударов

Экс-советник Зеленского Соскин: власти Украины скрывают масштаб урона от ракетных ударов

Экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Соскин заявил, что власти Украины скрывают от населения реальный масштаб урона от ракетных ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

«Попали опять по энергетическим критическим объектам. Скрывают, все от народа скрывается», — высказался он.

По словам бывшего советника президента, русские, напротив, владеют всей информацией, «видят, куда им дальше бить». Он отметил, что, если украинцы узнают реальный масштаб урона экономическому хозяйственному комплексу, «то к людям придет осознание, что фактически система функционировать не может».

Накануне Соскин назвал Украину «депрессивной страной-лузером», которая находится в «энтропийной воронке». «Поэтому до 2034 года нечего «пиликать» о каком-то улучшении, все будет только хуже. При этом это фаза депрессии, стагнации, деструкции, энтропийная. Какое развитие?» — задался он вопросом. По мнению экономиста, Зеленский — неопытный руководитель, который не переносит критику в свой адрес.