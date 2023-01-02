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23:33, 2 января 2023Мир

Президент Финляндии сравнил «военные ошибки» Путина и Сталина

Президент Финляндии Ниинисте сравнил действия Путина по Украине с просчетом Сталина

Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте сопоставил действия президента России Владимира Путина в отношении Украины с политикой руководителя СССР Иосифа Сталина в военной кампании 1939 года. Своим мнением он поделился в новогодней речи.

По словам финского политика, Путин допустил ту же «серьезную ошибку», что и Сталин, когда принял решение о начале боевых действий на территории Украины. Российские власти ошибались, когда считали, что угроза «поставит Украину на колени», так как в свободной стране люди имеют волю и убеждения, пояснил Ниинисте.

«Нельзя не задуматься о сходстве ситуации с нашей зимней войной, когда Советский Союз предполагал, что он войдет в Хельсинки в течение двух недель», — напомнил лидер Финляндии.

Кроме того, он предупредил, что поддержка Украины со стороны Запала только крепнет.

Ранее Ниинисте выступил за продолжение сотрудничества с Россией. «Мы должны продолжать сотрудничать хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», — заявил он. Также глава государства сообщил, что администрации приграничных районов Финляндии и России ежедневно сотрудничают.

Марина Совина
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