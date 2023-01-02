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18:53, 2 января 2023Мир

В Израиле призвали сократить иммиграцию неевреев в страну

Новый министр Израиля Софер призвал сократить иммиграцию неевреев в страну

Фото: Amir Cohen / Reuters

Новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер призвал сократить иммиграцию невреев в страну. Об этом сообщает местная телерадиокомпания КАН.

Софер отметил, что из 55 тысяч граждан, недавно иммигрировавших в Израиль из России и с Украины, около 40 тысяч не являются евреями согласно еврейскому закону галахи. «Разрыв должен быть сокращен», — призвал он.

По мнению министра, в этой связи в миграционное законодательство Израиля нужно внести корректировки. В то же время Софер заявил, что предпочел бы найти способ сократить иммиграцию неевреев в страну, который позволил бы не прибегать к законодательству.

29 декабря 2022-го в Израиле было приведено к присяге новое правительство во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху. Нетаньяху уже занимал пост премьера в 1996–1999, а также в 2009–2021 годах.

Позже выяснилось, что новое правительство Израиля решило менее открыто говорить о своей политике по России и Украине.

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Полина Матюхина
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