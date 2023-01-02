Побывавшая в Египте польская журналистка возмутилась отдыхающими там русскими

Журналистка польского Onet Гомулка пожаловалась на отдыхающих россиян в Египте

Польская журналистка Наталия Гомулка побывала на египетском курорте и возмутилась отдыхающими там русскими. Об этом она написала в портале Onel.

Она призналась, что ей было «каждый раз неприятно видеть россиян», вовсю веселящихся на роскошных курортах, несмотря на конфликт на Украине. Кроме того, она рассказала о «колоссальном отвращении», когда в меню одного из ресторанов на русском языке не увидела ни слова по-английски. «Я потеряла аппетит. К сожалению, таких ситуаций было много. Было ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста», — отметила Гомулка.

Ранее заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал лечить сильными средствами эпидемию русофобии, которая бушует на Западе. Он подчеркнул, что 2022 год, как и восемь предыдущих, «прошли под знаком нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире». По его мнению, страны решили «возродить главного врага», чтобы не нести ответственность за свои ошибки во время пандемии COVID-19 и экономического кризиса.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польские политики занимаются русофобией из-за «черноты души». Дипломат уличила Варшаву в отъявленной, выходящей за рамки разумного ненависти к России. «К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то за деньги коллективного Запада. Никто этого не скрывал», — заключила она.