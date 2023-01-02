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17:25, 2 января 2023Россия

В Госдуме назвали Украину саморазрушающимся государством

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Украина является саморазрушающимся государством
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Украина — саморазрушающееся государство. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель комитета Государственной Думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Комментируя недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего готовиться к затяжному конфликту на Украине, он признался, что у него вызывают вопросы слова главы альянса о том, что военный перевес Киева является «единственным способом убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы». Отвечая на это заявление, Слуцкий заверил, что на государственность упомянутой страны никто не посягает.

«Тут переговоры не нужны: Украина, хоть и саморазрушающееся, но все еще государство, и никто на этот статус не посягает», — написал он, добавив, что целью специальной военной операции России на Украине является защита россиян «от агрессии киевского неонацистского режима, а не уничтожение Украины».

Слуцкий также отметил, что в настоящий момент ни о каких переговорах речи быть не может, поскольку Киев «позволяет превратить себя в антироссийский полигон» Запада. «При полном внешнем управлении Украиной грош цена таким переговорам», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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