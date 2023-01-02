Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 70 военных ВСУ на донецком направлении

Российским войскам в ходе спецоперации удалось занять новые выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом в Минобороны России журналистам сообщили в понедельник, 2 января.

«На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи», — говорится в сводке министерства.

В Минобороны добавили, что украинская сторона потеряла до 70 военных. Также были уничтожены пять автомобилей и четыре боевые машины пехоты, принадлежащие ВСУ.