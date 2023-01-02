Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:24, 2 января 2023Россия

Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 70 военных ВСУ на донецком направлении

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российским войскам в ходе спецоперации удалось занять новые выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом в Минобороны России журналистам сообщили в понедельник, 2 января.

«На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи», — говорится в сводке министерства.

В Минобороны добавили, что украинская сторона потеряла до 70 военных. Также были уничтожены пять автомобилей и четыре боевые машины пехоты, принадлежащие ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников
Иран собрался привлечь США к ответственности за убийство трехлетней давности
Меладзе продолжил фразу «Слава Украине» на корпоративе
Минобороны отчиталось об ударах по пунктам размещения «иностранного легиона»
В Минобороны рассказали об украинских потерях на купянском направлении
Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении
В Турции начал действовать налог на проживание в отелях
Эрдоган потребовал выполнения обязательств России и США по Сирии
Врач превентивной медицины перечислила методы борьбы с похмельем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.