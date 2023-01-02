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09:51, 2 января 2023Мир

В Южной Корее выступили против «показушных» саммитов с КНДР

РИА Новости: президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступил против «показушных» саммитов с КНДР

Фото: Daewoung Kim / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступил против «показушных» саммитов с КНДР. Такое заявление он сделал в интервью газете «Чосон Ильбо», передает РИА Новости.

«Причин отказываться нет, но народу надоели показушные саммиты», — отметил южнокорейский лидер. По его мнению, сперва необходимо начать диалог о гуманитарной помощи. Только после того, как стороны до какой-то степени договорятся о повестке, лидеры могут встретиться и получить значимый результат, подчеркнул Юн Сок Ель.

Ранее Юн Сок Ель заявил, что Южная Корея и Соединенные Штаты обсуждают возможное проведение совместных учений с использованием ядерных сил США.

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Марина Совина
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