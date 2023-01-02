СК проверит данные о задержании двух тысяч мигрантов в центре Петербурга

Бастрыкин поручил проверить данные о массовых задержаниях в центре Петербурга в Новый год

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку после появления данных о массовых задержаниях мигрантов в центре Санкт-Петербурга в Новый год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице во «ВКонтакте».

Соответствующее поручение дано исполняющему обязанности руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой.

По имеющимся данным, на Дворцовой площади Северной столицы в новогоднюю ночь правоохранители задержали около двух тысяч выходцев из ближнего зарубежья. В ходе рейда они выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства. Кроме того, сообщалось о предотвращении более десятка попыток использования пиротехнических изделий.

1 января пресс-служба ГУ МВД России информировала, что в центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч человек. Отмечалось, что данные мероприятия стали частью профилактических мер для обеспечения безопасности жителей и гостей города.

