Пригожин рассказал о кладбище бойцов ЧВК «Вагнер»

Пригожин рассказал про кладбище бойцов ЧВК «Вагнер» с 93 могилами в Краснодарском крае

Бизнесмен, создатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что многих погибших бойцов группы хоронят на отдельном кладбище в Краснодарском крае, сейчас там уже 93 могилы. Об этом сообщает РИА Новости.

Кладбище находится на окраине станицы Бакинская. По словам Пригожина, там хоронят бойцов, которые указали в своем завещании, что хотят быть захоронены именно здесь. «Или же сирот и тех, чьи тела по каким-то причинам не хотят забирать родственники», — добавил бизнесмен.

Пригожин возложил букет цветов к самой свежей могиле — Дениса Глазкова, погибшего 1 декабря 2022 года. «В перспективе поставим какой-то общий памятник, чтобы можно было цветы возлагать именно к нему, а не к какой-то могиле», — заявил он.

Ранее Пригожин показал на видео заключенных из Кемеровской области (Кузбасса), вступивших в вооруженное формирование. Публикацией этого видео Пригожин отреагировал на запрос портала NGS42.Ru о посещении им колоний Кемеровской области для набора новых бойцов ЧВК. В ответ на вопрос издания, действительно ли осужденные из Кузбасса пополнили ряды бойцов ЧВК «Вагнер», тот ответил: «Находился рядом, вопрос переадресовал».