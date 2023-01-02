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14:12, 2 января 2023Россия

Командующий дальней авиацией ВКС России раскрыл задачи на 2023 год

Командующий ДА ВКС РФ Кобылаш: в ходе СВО будет совершенствоваться эксплуатация АСУ
Сергей Кобылаш

Сергей Кобылаш. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Командующий дальней авиацией (ДА) ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что в 2023 году в ходе спецоперации будут решаться задачи по совершенствованию навыков эксплуатации автоматизированных систем управления (АСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Так, основными задачами остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной боевой техники.

Кроме того, особое внимание будет уделено формированию высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствованию системы материально-технического обеспечения и качественной подготовке органов военного управления.

Ранее стало известно, что российские стратегические самолеты будут участвовать в специальной военной операции на Украине в 2023 году. Кобылаш уточнил, что авиационные средства поражения будут задействованы в мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

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Варвара Кошечкина
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