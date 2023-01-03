Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 3 января 2023Мир

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы временно закрыли для движения судов в обе стороны из-за сильного тумана

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Пролив Дарданеллы временно закрыли для движения судов в обе стороны во вторник, 3 января, из-за сильного тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление контроля судоходства в проливе.

О временном прекращении судоходства по рации предупреждены все суда, следующие с севера и юга в пролив. Судоходство возобновится после улучшения погодных условий.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через пролив Босфор — с Черным.

Стамбул и район Мраморного моря третий день находится во власти сильного тумана. Так, 1 января был временно закрыт для судоходства из-за сильного тумана пролив Босфор .По прогнозам метеорологов, погода в районе Стамбула улучшится к пятнице, 6 января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин рассказал о сложностях продвижения войск России в Артемовске
Украинцу предъявили обвинение за попытку украсть граффити Бэнкси
В Запорожье мобилизованных обучат элитные подразделения
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов
Турция отказалась ограничивать сделки по газу на создаваемом с Россией хабе
Погиб гонщик и шоумен Кен Блок
Россиянку изнасиловали и ограбили в сквере
Имидж-консультант перечислила главные тренды этой зимы
В России заявили о необходимости сократить новогодние праздники
Российским подросткам захотели запретить покупать энергетики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.