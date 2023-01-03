Klymenko Time: украинская полиция обстреляла автомобиль у храма в Днепропетровске

Украинская полиция открыла стрельбу по движущемуся автомобилю возле храма в Днепропетровске. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

На опубликованном видео видно, как по территории храма кругами на большой скорости движется легковой автомобиль марки Citroën, а полицейские стреляют по машине. В это время на прилегающей улице прибывают новые полицейские машины.

По информации правоохранителей, за рулем автомобиля находилась женщина. Ее пытались задержать возле храма Рождества Пресвятой Богородицы, поскольку до этого она попала в ДТП в центре города и покинула место аварии.

В ходе погони автомобиль протаранил две патрульные машины, после чего въехал на территорию церкви, где полицейским удалось задержать управлявшую им женщину. При этом в автомобиле находился ребенок, его передали отцу. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что нарушительница находилась в неадекватном состоянии.

В ноябре полиция Варшавы задержала пьяного украинца, который угнал катафалк, принадлежавший похоронной компании, где раньше работал мужчина. Во время задержания украинец ввел себя агрессивно и не хотел выполнять требования правоохранителей. Ему предъявили обвинение в краже со взломом, вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а также он ответит за управление транспортным средством без необходимых прав.

