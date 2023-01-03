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06:16, 3 января 2023Мир

В Южной Корее опровергли слова Байдена о совместных ядерных учениях

Офис Президента Южной Кореи заявил, что переговоры о ядерных учениях с США все же ведутся

Администрация президента Южной Кореи опровергла слова американского лидера Джо Байдена об отсутствии переговоров о ядерных учениях с участием двух стран. Как заявила пресс-секретарь офиса Ким Ын Хе в интервью агентству Yonhap, такие обсуждения все же имеют место.

Она заверила, что Байдену «очевидно пришлось сказать "нет"», когда его спросили о совместных ядерных учениях с Сеулом, поскольку этот термин используется в отношении ядерных стран, коей Южная Корея не является.

Представитель офиса президента уточнила, что страны ведут переговоры об обмене информацией, совместном планировании и реализации планов в ответ на северокорейскую ядерную программу, которые включают операции американских ядерных средств.

Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ель заявил, что Южная Корея и Соединенные Штаты обсуждают возможное проведение совместных учений с использованием американских ядерных сил. По его словам, Сеул и Вашингтон ведут переговоры о совместном планировании учений. Позднее президент США Джо Байден заявил, что в Соединенные Штаты в данный момент не обсуждают привлечение своих ядерных сил к совместным учениям с Южной Кореей.

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Марина Совина
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