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00:14, 4 января 2023Мир

Белый дом призвал Китай отказаться от «мести» за ограничения из-за COVID-19

Белый дом: Китай не должен отвечать на ограничения США, принятые из-за вспышки COVID-19

Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

Пекин не должен принимать ответные меры против США и других стран, которые ввели ограничения из-за новой вспышки коронавируса в КНР, так как эти шаги сделаны для сохранения здравья граждан, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет Bloomberg.

По ее словам, решение многих стран, принявших новые меры по борьбе с COVID-19, обоснованы — решение основано на данных систем здравоохранения и науке. «Здесь нет причин для возмездия. Просто потому, что страны во всем мире принимают разумные меры в области здравоохранения для защиты своих граждан. Это то, что вы видите от нас и других», — призвала она отказаться от «мести».

Американские власти с 5 января введут обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая. Требование будет распространяться на всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из китайских аэропортов они должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за двое суток до вылета.

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Марина Совина
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