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13:08, 3 января 2023Бывший СССР

В Литве раскрыли планы по поддержке Украины в 2023 году

Литва в 2023 году сконцентрируется на передаче Украине вооружения и подготовке военных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В 2023 году Литва в помощи Украине планирует сконцентрироваться на передаче вооружения и подготовке военных. Такие планы по поддержке страны раскрыли в Минобороны республики, передает ТАСС.

Глава ведомства Арвидас Анушаускас отметил, что Вильнюс должен адаптировать свои возможности к изменяющимся потребностям Киева. Кроме того, важно, чтобы объемы военной помощи Литвы не снижались.

Для этого Минобороны республики наметило основные направления поддержки. Прежде всего речь идет о передаче техники и амуниции. «Планируется приобретение и передача Украине производимого в Литве оснащения — приборов ночного видения, термовизоров, средств борьбы с беспилотными аппаратами», — заявили в ведомстве.

Помимо этого, Литва продолжит помогать Украине с ремонтом техники и подготовкой военных специалистов. Страна также намерена предлагать Киеву экспертную помощь в проведении военной реформы. Ожидается, что в 2023 году объемы военной помощи, оказанной Литвой Украине, превысят 300 миллионов евро.

В начале декабря сообщалось о планах Вильнюса передать Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. А в ноябре граждане Литвы собрали 750 тысяч долларов на три морских беспилотника для Украины.

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Полина Матюхина
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