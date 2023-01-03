Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:58, 3 января 2023Культура

Анджелину Джоли заметили вместе со звездой сериала «Нормальные люди»

Актрису Анджелину Джоли заметили в Лондоне в компании актера Пола Мескала

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили в Лондоне в компании ирландского актера, звезды сериала «Нормальные люди» Пола Мескала. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, Джоли вместе с дочерью Шайло сидели в компании Мескала в ресторане и разговаривали. До этого актриса посетила спектакль в театре «Алмейда», где играет актер. Другие подробности встречи знаменитостей не сообщаются.

Ранее появились слухи, что Мескал расстался со своей возлюбленной, американской певицей Фиби Бриджерс. Пара была помолвлена, однако позже появилась информация об их расставании.

В октябре 2022 года актер Брэд Питт рассказал в интервью, как переживал развод с Анджелиной Джоли. Артист признался, что ему было нелегко после расставания, однако позднее он нашел себе дело для души. По словам звезды, оправиться после развода ему помогли искусство и дружба со скульптором Томасом Хаусаго.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях для военных
Захарова высказалась об использующих лозунг «Слава Украине» в шутку
В ЛНР допустили переброску Киевом HIMARS в район Кременной
Анджелину Джоли заметили вместе со звездой сериала «Нормальные люди»
Путин поручил Минобороны помочь в создании фильмов о героях СВО
Психолог расписала стратегию построения целей на год вперед
Перестраховщики отказались иметь дело с Россией и Украиной
Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание
В Госдуме отреагировали на предъявление СБУ подозрения российским военным
Путин поручил оказать помощь несовершеннолетним россиянам в новых регионах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.