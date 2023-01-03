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13:42, 3 января 2023Наука и техника

В Польше назвали рухлядью поставляемое Западом Украине оружие

NDP: большая часть оружия, поставляемого Западом Украине, находится в плохом состоянии

Фото: Reuters

Большая часть оружия, поставляемого Западом Украине, находится в плохом состоянии. Об этом заявил обозреватель польского издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Яцек Тохман.

«Военная помощь с Запада течет на Украину непрерывным потоком. Следует отметить, что большая часть оружия находится в плохом техническом состоянии. У военной техники много проблем», — отметил Тохман.

Автор колонки объяснил это тем, что Киеву поставляют оружие со старых военных складов. По его словам, сами украинские военные подтверждают, что техника, которую им передает Запад, — это «металлолом и рухлядь».

Тохман добавил, что очистка складов от такого вооружения выгодна для США и стран Евросоюза, так как их вскоре будут наполнять новой и модернизированной техникой.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужно больше западного оружия. Как уточнил министр, стране необходимы ракеты для немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T. Он также попросил международных партнеров делать для Украины столько, сколько в их силах.

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Олег Давыдов
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