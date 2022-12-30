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12:41, 30 декабря 2022Бывший СССР

Власти Украины попросили еще больше западного оружия

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киеву нужны ракеты для немецкой системы ПВО IRIS-T

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Киеву нужно еще больше западного оружия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова приводит Politico.

По словам представителя власти, стране нужны ракеты для немецкой системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Он также отметил, что это совершенно новые системы, которыми Украина не располагает.

«Мы понимаем, что это не просто супермаркет, куда вы заходите, кладете в тележку очередную оборонную систему, оплачиваете чек и выходите», — заметил глава ведомства, попросив международных партнеров делать для Киева столько, сколько в их силах.

Ранее Кулеба призвал «перекрыть кислород» России, чтобы подорвать производство ракет и дронов. Кроме того, он назвал Россию орком и призвал закрыть ее на замок.

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Алевтина Запольская
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