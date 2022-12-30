Власти Украины попросили еще больше западного оружия

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киеву нужны ракеты для немецкой системы ПВО IRIS-T

Киеву нужно еще больше западного оружия, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова приводит Politico.

По словам представителя власти, стране нужны ракеты для немецкой системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Он также отметил, что это совершенно новые системы, которыми Украина не располагает.

«Мы понимаем, что это не просто супермаркет, куда вы заходите, кладете в тележку очередную оборонную систему, оплачиваете чек и выходите», — заметил глава ведомства, попросив международных партнеров делать для Киева столько, сколько в их силах.

Ранее Кулеба призвал «перекрыть кислород» России, чтобы подорвать производство ракет и дронов. Кроме того, он назвал Россию орком и призвал закрыть ее на замок.