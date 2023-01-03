Украинский посол раскритиковал главу МИД Израиля за разговор с Лавровым

Посол Украины Корнийчук раскритиковал главу МИД Израиля Коэна за разговор с Лавровым

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал главу МИД страны Эли Коэна за разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила газета Times of Israel.

«Евгений Корнийчук считает, что разговор Эли Коэна с коллегой представляет собой изменение израильской политики», — отмечает издание.

Во вторник, 3 января, российский министр поговорил с израильским коллегой о ситуации на Украине, а также совместное торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее 3 января сообщалось, что Сергей Лавров поговорил с Эли Коэном. Отмечается, что глава российского внешнеполитического ведомства проинформировал своего израильского коллегу об отдельных аспектах ситуации на Украине в рамках проводимой Россией специальной военной операции.