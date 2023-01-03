В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины

Днем во вторник, 3 января, воздушную тревогу объявили в трех областях Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

«Сумская область: объявлена в 14:02 (мск). Харьковская область: объявлена в 14:01 (мск). Днепропетровская область: объявлена в 14:00 (мск)», — сказано в сообщении.

Также, по данным карты, воздушная тревога звучит в части Запорожской области, которая подконтрольна Киеву.

В понедельник, 2 января, также сообщалось о звучащей на Украине воздушной тревоге. Ее объявляли в Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.