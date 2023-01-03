Названы две серьезные проблемы в поддержке украинских беженцев в США

WP: профессор Университета Мейсона Сомин допустил депортацию украинских беженцев из США

Принятая администрацией американского президента Джо Байдена программа спонсорства беженцев «Единство для Украины», которая позволяет гражданам Украины въезжать в США по упрощенным правилам, имеет два серьезных недостатка, заявил профессор права Университета Джорджа Мейсона Илья Сомин. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По данным автора статьи, с апреля 2022 года по программе поддержки в США въехали не менее 94 тысяч украинцев. Обычная программа приема беженцев со всего мира за весь 2022 год приняла только более 25 тысяч человек. По словам Сомина, несмотря на свои достоинства, «Единство для Украины» все же имеет два серьезных недостатка. Во-первых, вид на жительство и разрешение на работу действительны всего два года. При этом многим беженцам нужны постоянные дома, а не только временные.

Специалист уточнил, что программа допускает депортацию беженцев. «Во-вторых, программа в значительной степени является продуктом исполнительного усмотрения. Если политический ветер изменится, и президент Байден (или его преемник) решит прекратить ее, участники могут быть депортированы. Конгресс должен принять закон, чтобы навсегда исправить эти недостатки», — назвал он еще одну проблему.

Ранее более 500 украинских беженцев в Мексике призвали власти США открыть для них границу.