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10:00, 3 января 2023Мир

Немецкого журналиста ранили на Украине

Журналист немецкой газеты Bild Штритцель получил осколочное ранение на Украине
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

Журналист немецкой газеты Bild Бьерн Штритцель получил осколочное ранение во время работы на Украине. Об этом сообщает шеф-редактор издания Йоханнес Бойе в Twitter.

По его словам, у репортера не слишком серьезное повреждение, сейчас он находится в безопасности, «насколько это возможно».

«Однако это напоминание обо всех трудностях, через которые проходят репортеры на Украине, чтобы говорить правду», — добавил Бойе.

Сам Штритцель заявил, что он в порядке, и у него остался «только порез на лбу». Он рассказал, что взрыв произошел, когда он ужинал.

Ранее журналист японской газеты The Asahi получил ранение в Киеве, рассказал его коллега из агентства Kyodo. Как сообщается, сейчас японец в безопасности, а полученное ранение — легкое.

Марина Совина
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