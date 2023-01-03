Немецкого журналиста ранили на Украине

Журналист немецкой газеты Bild Штритцель получил осколочное ранение на Украине

Журналист немецкой газеты Bild Бьерн Штритцель получил осколочное ранение во время работы на Украине. Об этом сообщает шеф-редактор издания Йоханнес Бойе в Twitter.

По его словам, у репортера не слишком серьезное повреждение, сейчас он находится в безопасности, «насколько это возможно».

«Однако это напоминание обо всех трудностях, через которые проходят репортеры на Украине, чтобы говорить правду», — добавил Бойе.

Сам Штритцель заявил, что он в порядке, и у него остался «только порез на лбу». Он рассказал, что взрыв произошел, когда он ужинал.

Ранее журналист японской газеты The Asahi получил ранение в Киеве, рассказал его коллега из агентства Kyodo. Как сообщается, сейчас японец в безопасности, а полученное ранение — легкое.

