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18:58, 31 декабря 2022Бывший СССР

Японского журналиста ранило в Киеве

Журналист японской газеты The Asahi сообщил о получении ранения в Киеве
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Журналист японской газеты The Asahi получил ранение в Киеве, рассказал его коллега из агентства Kyodo. Как сообщается, сейчас японец в безопасности, а полученное ранение — легкое.

Днем 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Вскоре в Киеве произошли взрывы. Затем мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил об отсутствии света у трети жителей города.

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Василий Мека
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