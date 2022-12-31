Японского журналиста ранило в Киеве

Журналист японской газеты The Asahi сообщил о получении ранения в Киеве

Журналист японской газеты The Asahi получил ранение в Киеве, рассказал его коллега из агентства Kyodo. Как сообщается, сейчас японец в безопасности, а полученное ранение — легкое.

Днем 31 декабря сирены воздушной тревоги заработали во всех регионах Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Вскоре в Киеве произошли взрывы. Затем мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил об отсутствии света у трети жителей города.