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21:21, 4 января 2023Бывший СССР

Премьер Украины назвал приоритеты властей на 2023 год

Премьер Украины Шмыгаль назвал приоритетами на 2023 год энергетику и безопасность
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритеты властей страны на 2023 год. Его слова передает «Правительственный портал».

По словам Шмыгаля, в этом году украинские власти сфокусируются на создании инфраструктуры безопасности и проблемах энергетики. В частности, планируется создание разветвленной сети современных обустроенных укрытий в пешей доступности. «Восстановление Украины также в числе приоритетов», — добавил он.

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Марина Совина
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