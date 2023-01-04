Премьер Украины назвал приоритеты властей на 2023 год

Премьер Украины Шмыгаль назвал приоритетами на 2023 год энергетику и безопасность

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритеты властей страны на 2023 год. Его слова передает «Правительственный портал».

По словам Шмыгаля, в этом году украинские власти сфокусируются на создании инфраструктуры безопасности и проблемах энергетики. В частности, планируется создание разветвленной сети современных обустроенных укрытий в пешей доступности. «Восстановление Украины также в числе приоритетов», — добавил он.