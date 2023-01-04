В МИД предупредили о провальных попытках вытеснить Россию с Ближнего Востока

Спецпредставитель МИД Сафронков: попытки оттеснить РФ с Ближнего Востока кончатся провалом

Попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее взаимодействие со странами региона обречены на провал, предупредил специальный представитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что планы «выключить» Москву из процесса разрешения палестино-израильского или любого другого регионального кризиса представляют собой политический нонсенс и кончатся неудачей.

Сафронков добавил, что Соединенные Штаты самоустраняются в работе «квартета» по ближневосточному урегулированию в составе Европейского союза (ЕС), России, США и ООН и хотят «приватизировать» арабо-израильское досье.

Спецпредставитель МИД заявил, что попытки «разрубить столь сложные конфликтные узлы» в одиночку становятся невыполнимой миссией.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Японию в подрыве хозяйственных связей Центральной Азии с Россией, формировавшихся в течение многих лет. По мнению дипломата, Токио имеет цель сплотить мировое сообщество против Москвы.

