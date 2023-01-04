В Сербии заявили об отозвании признания Косово еще одной страной

Глава МИД Сербии Дачич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Глава МИД Сербии, первый вице-премьер Ивица Дачич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово. Его слова приводит газета «Вечерне новости».

Таким образом, Белград имеет уже десять заявлений государств, чей список не разглашается. Сербские власти также активизируют усилия по отзыву признания независимости самопровозглашенной республики.

По словам Дачича, это станет ответом на нарушение Приштиной вашингтонских соглашений, по которым непризнанное образование не имеет права подавать заявки на вступление в международные организации.

Глава МИД также ответил на вопрос, почему Белград не обнародовал списки стран, отозвавших признание независимости Косово. По его словам, Сербия уважает их позицию и не хочет, чтобы на них оказывалось давление.

Кроме того, в вашингтонских соглашениях сербская сторона обязалась остановить свою деятельность по инициированию отзыва признания и хотела продемонстрировать, что придерживается подписанного документа.

«Разница в отношении ко взятым на себя обязательствам существенна, и все, кто выступает посредником, хорошо знают, кто серьезный партнер, а кто лжец», — резюмировал Дачич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что правительство и министерство иностранных дел Сербии обнародуют дипломатические ноты стран, которые отозвали ранее признанную ими независимость самопровозглашенной республики Косово.