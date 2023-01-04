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16:22, 4 января 2023Бывший СССР

Мэр украинской Полтавы пожаловался Зеленскому на «попытку установить диктатуру»

Мэр Полтавы Мамай обратился к Зеленскому и пожаловался на «попытку установить диктатуру»

Кадр: Telegram-канал «Олександр Мамай»

Мэр украинского города Полтава Александр Мамай записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и пожаловался на необоснованное политическое преследование. Видеообращение он выложил в своем Telegram-канале.

Мамай заявил, что связывает подозрения службы безопасности Украины (СБУ) с «попыткой установить диктатуру».

«Если будет принято решение по мне — это создаст прецедент по отстранению законно избранного городского главы от должности», — заявил он.

Ранее стало известно, что СБУ вручила мэру подозрение в сливе данных о перемещении украинских войск. 29 декабря издание «Полтавщина» сообщило, что СБУ проводит в горсовете Полтавы следственные действия.

Утверждалось, что в этот день Мамай проводил встречу со спортсменами. На выходе из зала, в котором проходило мероприятие, мэра «оцепили сотрудники СБУ и увели в его рабочий кабинет».

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Марк Леонов
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