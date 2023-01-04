Гретцки оценил погоню Овечкина за его рекордом

Гретцки счел, что погоня Овечкина за его рекордом положительно отразится на хоккее

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки оценил погоню россиянина Александра Овечкина за его рекордом по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводятся на сайте лиги.

Гретцки счел, что погоня Овечкина за его достижением положительно отразится на хоккее. «Год назад мы говорили, что это всего лишь вопрос времени, когда он побьет мой рекорд. Я считаю, что не могло быть человека лучше для этого. Он великолепен для нашего спорта», — отметил канадец.

На счету у российского капитана «Вашингтон Кэпиталс», занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, 808 заброшенных шайб. Таким образом, он сократил до 86 голов отставание от Гретцки, поразившего ворота соперников 894 раза и лидирующего в гонке снайперов лиги.

Овечкин выступает выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.