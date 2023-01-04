Последний астронавт миссии «Аполлон-7» скончался в США в возрасте 90 лет

NASA: последний астронавт миссии «Аполлон-7» Каннингем скончался в США в возрасте 90 лет

Последний астронавт миссии «Аполлон-7» Уолтер Каннингем скончался в США в возрасте 90 лет, об этом сообщает NASA.

«Уолтер Каннингем был летчиком-истребителем, физиком и предпринимателем, но прежде всего он был исследователем. На "Аполлоне-7", первом запуске миссии "Аполлон" с экипажем, Уолт и его товарищи по команде вошли в историю», — заявил глава американского космического агентства Билл Нельсон, выразив соболезнования семье.

Родные астронавта выразили огромную гордость за жизнь, которую он прожил. Они сказали, что мир потерял еще одного настоящего героя.

11 октября 1968 года Каннингем пилотировал 11-дневный полет «Аполлона-7» — первое пилотируемое испытание космического корабля «Аполлон». С ним в полет отправились Уолтер Ширра и Донн Эйзел. Он стал третьим гражданским астронавтом после Нила Армстронга и Элиота Си.

В 2017 году на 83-м году жизни умер Юджин Сернан (Eugene Cernan) — последний астронавт, высадившийся на Луне. Он летал в космос трижды: в 1966 году в качестве второго пилота корабля «Джемини-9А», в 1969-м — как пилот «Аполлон-10», а в 1972 году он командовал миссией «Аполлон-17».

