Минобороны сообщило об уничтожении диверсантов на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили пять групп диверсантов на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны в среду, 4 января.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что диверсионно-разведывательные группы находились в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики (ЛНР), Нововодяное, Серебрянка и Белогоровка Донецкой народной республики (ДНР).

Также в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли артиллерийские удары по двум штурмовым отрядам и скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах села Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества.

Отмечается, что всего за последние сутки потери противника на краснолиманском направлении составили более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, семь бронированных машин и три пикапа.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько единиц поставленного Украине Западом вооружения. По словам официального спикера Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в зоне спецоперации были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.