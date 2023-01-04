Число погибших военных после удара ВСУ по Макеевке возросло до 89

МО: число погибших российских военных от удара ВСУ по Макеевке в ДНР возросло до 89

Число погибших российских военных от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке возросло до 89. Об этом сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

По его словам, 1 января в ноль часов одну минуту ВСУ выпустили шесть снарядов HIMARS по месту временной дислокации военнослужащих одной из частей ВС России в районе Макеевки. Два снаряда были перехвачены средствами ПВО, еще четыре попали в помещение, в котором находились военные. В результате удара в здании рухнули перекрытия.

Севрюков отметил, что сразу после случившегося командование и бойцы других подразделений приняли все возможные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.

2 января Минобороны РФ сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке. По объекту был нанесен удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.