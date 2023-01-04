Число погибших военных после удара ВСУ по Макеевке возросло до 89
Число погибших российских военных от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке возросло до 89. Об этом сообщил первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
По его словам, 1 января в ноль часов одну минуту ВСУ выпустили шесть снарядов HIMARS по месту временной дислокации военнослужащих одной из частей ВС России в районе Макеевки. Два снаряда были перехвачены средствами ПВО, еще четыре попали в помещение, в котором находились военные. В результате удара в здании рухнули перекрытия.
Севрюков отметил, что сразу после случившегося командование и бойцы других подразделений приняли все возможные меры по спасению пострадавших. Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения.
2 января Минобороны РФ сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке. По объекту был нанесен удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.