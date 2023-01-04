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18:57, 4 января 2023Россия

Российский вице-премьер испытал самолет МС-21

Вице-премьер Мантуров совершил полет на новом отечественном лайнере МС-21

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Зампред правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Ульяновск, использовав для этой цели новый российский лайнер МС-21. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.

Целью визита было посещение Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и предприятия Объединенной авиастроительной корпорации «Ростеха». Там вице-премьер осмотрел стенд испытаний и прототип кессона композитного крыла перспективного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, работа над которым ведется.

Также Мантурова ознакомили с ходом ресурсных испытаний самолетов МС-21 и SSJ-New, которые должны в ближайшие годы прийти на замену Boeing и Airbus.

В конце декабря вице-премьер сообщил, что серийное производство МС-21 с отечественным двигателем предполагается запустить в 2025 году. Нынешние лайнеры используют двигатель американского производства, поставки которого прекратились. В свою очередь гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь утверждает, что первые шесть МС-21 поставят в авиакомпании в конце 2024-го.

Что касается SSJ-New с российскими двигателями ПД-8, то их поставку Мантуров пообещал начать уже в конце 2023 года. До этого надо сертифицировать сам двигатель и лайнер. При этом глава Минпромторга признал, что заменять российского-французские двигатели SSJ 100 на полностью отечественные не планируется из-за сложности работ.

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Платон Щукин
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