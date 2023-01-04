В ООН назвали условие для посредничества в переговорах по Украине

В ООН заявили, что Гутерриш станет посредником на Украине, если попросят обе стороны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступать посредником в конфликте на Украине, если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил представитель руководителя Всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Он уточнил, что Гутерриш так же «в определенном смысле высказался бы о любом конфликте по всему миру». Дюжаррик добавил, что генсек получит подробный доклад по этому вопросу по возвращении в Нью-Йорк.

19 декабря Гутерриш заявил, что проведение мирных переговоров по украинскому конфликту в ближайшее время не имеет шансов. Однако, уточнил он, речь идет не о всем 2023 годе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН. Комментируя вопрос о приглашении России на саммит, он сказал, что такой шаг возможен только после «проведения международного суда по обвинениям в военных преступлениях».