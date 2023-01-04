В России выявили 3328 новых случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о 3328 новых случаях COVID-19 в России за сутки

За прошедшие сутки в России выявили 3328 новых cлучаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 21 813 839. Об этом в среду, 4 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией, информация опубликована на официальном портале организации.

Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Москве (1046), Санкт-Петербурге (328) и Башкирии (345). Меньше всего — на Алтае, в республиках Калмыкия и Адыгея и в Кабардино-Балкарии (по одному случаю). В Ненецком и Чукотском автономных округах, республиках Ингушетия и Северная Осетия не было выявлено ни одного случая заболевания.

За сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом составило 662. За этот же период 4 942 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 227 998.

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 45 летальных исходов. За все время пандемии коронавируса в стране умерли 393 898 человек.

Днем ранее, 3 января, в стране зарегистрировали 3080 пациентов с коронавирусом.