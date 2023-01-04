Путин провел переговоры с президентом Узбекистана

Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram.

В ходе разговора главы государств подтвердили стремление укреплять двусторонние отношения союзничества и стратегического партнерства, а также наращивать товарооборот и расширять сотрудничество в разных сферах. Помимо прочего, Мирзиёев поблагодарил Путина за гостеприимство во время неформальной встречи глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

30 декабря российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был первый контакт Путина с китайским коллегой с момента переизбрания Си Цзиньпина на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая в октябре.

В октябре Шавкат Мирзиеев наградил своего российского коллегу орденом «Дружбы» высшей степени. По его словам, Путин был удостоен ордена в связи с 70-летним юбилеем российского президента, а также за вклад в развитие отношений двух стран.

